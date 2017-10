„Aktion Warmes Essen“ startet wieder

Freiwilligen-Projekt sucht noch Mitstreiter.

Am 9. Oktober, um 12 Uhr, beginnt mit einer Andacht in der evangelischen Paulus-Kirche in der Zehlendorfer Kirchstraße 6 wieder die aus Spendenmitteln finanzierte Initiative „Aktion Warmes Essen“. Seit rund zwei Jahrzehnten wird hier im Rahmen der Berliner Kältehilfe von Anfang Oktober bis jeweils Ende März dreimal wöchentlich von Ehrenamtlichen warmes Essen an Bedürftige und Wohnungslose ausgegeben, jeweils montags, mittwochs und freitags von 12 bis 13.30 Uhr.

Außerdem gibt es dort auch wieder jeweils am Montag eine Kleiderkammer, wo zu den Essensausgabezeiten gut erhaltene Winterbekleidung kostenlos abgegeben und natürlich auch entgegengenommen wird. Zur Unterstützung des Teams werden noch weitere Freiwillige gesucht, so das Bezirksamt. Weitere Informationen erhalten Interessierte telefonisch unter (030) 224 459 674.

(red)