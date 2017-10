Am 19. Juli dieses Jahres wurde die neue Ausstellungsreihe „Stadt und Natur“ im Rathaus Neuköllm eröffnet und war auch schon in den Neuköllner Arcaden sowie in den Gropiuspassagen zu sehen. Bis zum 6. November findet sie nun ihre Fortsetzung in den Räumen der Genezarethkirche am Herrfurthplatz, und zwar mit dem Beitrag „U.F.O. – Unbekannte Flugobjekte in der Natur“.

