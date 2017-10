Berlin Food Week in Mitte

Kulinarisches im Kaufhaus Jandorf.

Bereits zum vierten Mal lockt die Berlin Food Week im Oktober wieder alle Liebhaber kulinarischer Neuheiten. In diesem Jahr ist das Kaufhaus Jandorf das Hauptquartier der Food Woche. Hier, an der Brunnenstraße 19-21, können sich Besucher am 14. und am 15. Oktober durch die vielen Stände probieren und über 70 Berliner Manufakturen, internationalen Food-Marken, Start-ups und kleine Produzenten kennenlernen.

In der gesamten Woche vom 14. bis zum 21. Oktober finden zudem weitere Veranstaltungen rund um das Thema Essen statt. In der sogenannten Food Clash Canteen finden beispielsweise an vier Abenden besondere, von Spitzenköchen zubereitete, Abendessen statt. Das House of Food hat am 14. Oktober von 10 bis 22 Uhr und am 15. Oktober von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Tages-Tickets kosten zehn Euro.

(kr)