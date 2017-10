Interkultureller Kalender ist da

Neujahr wird 2018 in Berlin außer am 1. Januar mindestens zehn weitere Male gefeiert. Einige Beispiele: Am 15. Februar startet das mehrtägige vietnamesische und chinesische Neujahrsfest. Auskunft darüber und noch viel mehr bietet der Interkulturelle Kalender, der gerade für das Jahr 2018 erschienen ist. Den Kalender 2018 gibt es als DIN-A-3-Poster gegen eine Schutzgebühr von fünfzig Cent pro Exemplar beim Beauftragten des Senats für Integration und Migration in der Potsdamer Straße 65, 10785 Berlin.

Der Kalender steht auch auf folgender Website zum Download bereit: berlin.de/lb/intmig/service/interkultureller-kalender/

(red)