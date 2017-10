Mehr als 70 Stände bei Berlin Food Week

Bereits zum vierten Mal lockt die Berlin Food Week im Oktober wieder alle Liebhaber kulinarischer Neuheiten. In diesem Jahr ist das Kaufhaus Jandorf das Hauptquartier. Hier, an der Brunnenstraße 19-21, können sich Besucher am 14. und am 15. Oktober durch die Stände probieren und über 70 Berliner Manufakturen, Marken, Start-ups und kleine Produzenten kennenlernen. Das House of Food hat am 14. Oktober von 10 bis 22 Uhr und am 15. Oktober von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Tages-Tickets kosten zehn Euro.

(kr)