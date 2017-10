Nachtschicht auf U9-Strecke ab Zoo

Auf der U-Bahnlinie U9 erneuert die BVG vom 3. bis zum 26. Oktober die Gleise. Betroffen ist die Strecke zwischen Zoologischer Garten und Güntzelstraße. Damit die Fahrgäste davon möglichst wenig mitbekommen, finden die Arbeiten nur sonntags bis donnerstags und zwischen 22 Uhr und Betriebsschluss statt.

Zwischen den beiden Stationen richtet die BVG in diesen Nächten einen Pendelverkehr mit der U-Bahn ein. Dieser fährt dann im Zehn-Minuten-Takt. Am Tag und an den Wochenenden fährt die U9 wie gewohnt und ohne Änderungen.

