Rathaus öffnet seine Türen

An diesem Samstag, den 7. Oktober, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr laden das Bezirksamt und das Reinickendorfer Bezirksparlament alle interessierten Bürger zum Tag des offenen Rathauses ein. Bezirksbürgermeister Frank Balzer (CDU) und BVV-Vorsteher Dr. Hinrich Lühmann werden diesen Tag im historischen Sitzungssaal des alten Rathausgebäudes am Antonyplatz 1, 13437 Berlin, eröffnen.

Danach stellen er und seine vier Stadtratskollegen in jeweils 30-minütigen Präsentationen ihre Bezirksamtsabteilungen und ihre Fachbereiche vor. Die BVV-Fraktionen präsentieren sich und ihre Parlamentsarbeit ab 11.15 Uhr in einer halbstündigen Gesprächsrunde. Im Anschluss daran, gibt es die große Fragerunde an alle Parlamentarier der Bezirkverordnetenversammlunng.

(red)