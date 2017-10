Dank an alle Wahlhelfer

BTW 2017: IT-Probleme müssen geklärt werden.

Kreiswahlleiter Daniel Dreher und seine Stellvertreterin Regina Wenzel bedanken sich – im Namen des gesamten Bezirkswahlamtes – bei allen ehrenamtlichen Kräften für das Engagement am Wahl-Wochenende in den Wahlvorständen. Insgesamt waren im Bezirk rund 1.800 Wahlhelfer im Einsatz. „Leider konnten in der Wahlnacht die berlinweiten IT-Systeme nicht das leisten, was sie hätten leisten müssen: Die Erfassung der Schnellmeldungen in allen Bezirksämtern konnte zeitweise nicht oder nur sehr verzögert im Zentralen Wahlsystem erfolgen“, bilanzierte Daniel Dreher.

Das Bezirkswahlamt hat bereits direkten Kontakt mit der Landeswahlleitung und dem IT-Dienstleistungszentrum Berlin (ITDZ) aufgenommen, um den Sachverhalt aufzuklären.

(red)