Heimat für Straßenkunst

„Urban Nation Museum“ will auch Netzwerk sein.

Gehört Street Art ins Museum? Puristen sagen Nein. Andere sehen sie noch nicht mal als Kunst. Insofern sollte es das „Urban Nation Museum“ schwer haben. Inzwischen ist der Ausstellungsort eröffnet. Gemessen am Zuspruch des Publikums kann man behaupten, Kritiker aus beiden Lagern wurden eines Besseren belehrt.

Nicht nur Szenegrößen In dem Eckhaus an der Bülowstraße 7 sind während der ersten Ausstellung 150 Arbeiten zu sehen, die von Newcomern der Szene und etablierten Künstlern stammen. Motive von Shepard Fairey, The London Police oder auch Vhils aus Portugal sind ebenso zu sehen wie die Arbeiten lokaler Größen. 13000 Menschen wollten das allein am Eröffnungstag sehen, 7000 kamen rein – die anderen feierten draußen, denn die Verantwortlichen hatten zur Eröffnung ein regelrechtes Straßenfest mit Kunstmeile organisiert. Damit haben die Macher des Museums ein Ziel bereits erreicht. Das Museum soll als Ort der Kontakte, des Miteinanders dienen. Künstler und Interessierte treffen einander.

Geschichte festhalten

Dass ein Museum für Straßenkunst eigentlich ein Widerspruch in sich ist, das ist auch dem Team um die künstlerische Leiterin Yasha Young bewusst. Street Art gehört primär auf die Straße, ist auch ihre Ansicht. Im Museum jedoch ergibt sich die Chance, auf ihre Techniken und Stile, ihre Entwicklungen und Strömungen einzugehen und diese abzubilden – sie also auch Menschen zugänglich zu machen, die nicht zu dieser Szene gehören, sich aber für sie interessieren. Im Grunde nimmt es also die zentrale Aufgabe aller Museen wahr.

Besonderes Gebäude

Finanziert wurde der Umbau des Museums von der Gewobag, der Stiftung Berliner Leben und der Lottostiftung. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Architektur sozusagen die Straße ins Gebäude bringt. Ob dies gelungen ist, davon kann man sich dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr ein Bild machen.

Urban Nation Museum for Contemporary Art

Bülowstraße 7

Tel.: 32 29 59 89

www.urban-nation.com

Os, Bild: Nika Kramer/Urban Nation