Dankesagung für Ehrenamtliche

Bezirksstadtrat Gerhard Hanke hat die ehrenamtlichen Mitarbeiter für den Seniorenbereich zu einem Empfang in den „Gotischen Saal“ der Spandauer Zitadelle eingeladen. Am 11. Oktober, 16 bis 20 Uhr, möchte sich sein Amt für Soziales bei den etwa 190 Sozialkommissions-Mitgliedern bedanken, ohne deren Einsatz das Leben in der Havelstadt um einiges ärmer wäre. Sie gratulieren zu hohen Geburtstags- und Ehejubiläen, besuchen einsame und kranke Senioren und ohne sie gäbe es nicht so zahlreiche Angebote des Amtes in den Senioreneinrichtungen.

(red)