Jetzt auch für Erwachsene Instrumentalunterricht

Die gemeinnützige HavArt Musikakademie bietet ab dem Schuljahr 2017/2018 an allen Berliner Standorten auch Instrumentalunterricht für Erwachsene an. Die HavArt gUG kooperiert seit 2012 mit Berliner Schulen, um Kindern in ihrem gewohnten Lernumfeld eine umfangreiche musikalische Bildung zu ermöglichen. Neben Bläser- und Streicherklassen, Schulbands und Chören steht dabei auch Instrumentalunterricht nach dem regulären Schulunterricht auf dem Programm.

In den letzten Jahren hat die HavArt Musikakademie die Anzahl ihrer Kooperationspartner stetig erweitert und hat nun neben verschiedenen Standorten in Berlin-Spandau auch Partner in Berlin-Schöneberg und Potsdam. Zusätzlich kann die HavArt Musikakademie nun auch Erwachsenen verschiedene Angebote machen. Infos zu den Angeboten online.

