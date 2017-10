Zum internationalen Weltmädchentag lädt das Team des Familienzentrums Tietzia, in der Tietzstraße 12, 13509 Berlin alle Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren am 11. Oktober in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, herzlich ein. Es warten viele Ideen, Geheimnisse und Angebote darauf, entdeckt und erlebt zu werden. Eine stimmungsvolle Disco sorgt für gute Musik.

(red)