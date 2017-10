Spiel dein Buch auf der App

Unter dem Motto „Der Soundtrack deines Lesens“ können Jugendliche ab 13 Jahren in den Herbstferien an einem Klang-Performance-Projekt der Humboldt-Bibliothek teilnehmen. In der ersten Ferienwoche werden Jugendbücher gelesen, die in der zweiten Ferienwoche klanglich umgesetzt werden. Komponiert und aufgenommen werden die Stücke mit Musik-Apps auf den bibliothekseigenen Tablets. Unterstützung gibt es dabei von zwei Profi-Musikern. Anmeldungen für das Projekt sind auf der Webseite der Humboldt-Bibliothek möglich.

