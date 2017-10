Hellersdorfer Freiwilligentag

Am 13. Oktober ab 15:30 Uhr suchen am Freiwilligentag der Bürgergarten Helle Oase und der seit einem Jahr wachsende Gutsgärten Helfer, damit der Gärten weiterhin so schön aussehen und mit Blumen und Pflanzen alle erfreuen können. Erst wird auf beiden Flächen gegärtnert, im Anschluss dann gegrillt.

Am darauffolgenden Samstag geht es ab 10 Uhr dann direkt weiter im SOS-Familienzentrum. Hier wird der Herbstputz eingeläutet, ab 11 Uhr das Quartier rund um das Bunte Haus verschönert, ab 12 Uhr die Hellersdorfer Promenade aufgeräumt und ab 14 Uhr der Liberty-Park herausgeputzt. Große und kleine Helfer sind herzlich eingeladen mitzumachen. Gartengeräte können gerne mitgebracht werden. Wer keine Zeit hat, den Freiwilligentag aber unterstützen will, kann den Einrichtungen finanziell oder mit der Bereitstellung von Gerätschaften helfen.

Unterstützt wird die Aktion durch weitere Einrichtungen und das Jugendamt Marzahn-Hellersdorf. Bei Fragen ist Sabine Bösch vom SOS-Familienzentrum telefonisch unter (030) 56 89 01-20 zu erreichen.

red.