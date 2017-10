Immer mehr Menschen engagieren sich ehrenamtlich, wollen Geflüchteten und Kindern helfen oder einfach das Stadtbild verschönern. Am 19. Oktober lädt die FreiwilligenAgentur Fabrik, Osloer Straße e.V., zu einem großen Austauschtreffen für alle Freiwilligen aus verschiedenen Einrichtungen und Initiativen.

Hier haben sie Gelegenheit sich über ihre Erfahrungen und Erlebnisse im Freiwilligenalltag auszutauschen und einen Einblick in andere Bereiche des Ehrenamts zu erhalten. Treffpunkt ist der Seminarraum in der „NachbarschaftsEtage EG“. In der FreiwilligenAgentur Fabrik Osloer Strasse können sich Ehrenamtliche und Interessierte im gesamten Jahr austauschen.

(red)