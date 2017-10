Employer Branding Agenturen unter der Lupe

Moderne Formen des Personalmarketings kennen lernen.

Der Mangel an Fachkräften hat in Deutschland seinen Höchststand erreicht und wird laut Wirtschaftsexperten in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Damit stehen viele Unternehmen und Firmen vor dem Problem qualifizierte Arbeitskräfte zu finden, die ein Unternehmenswachstum weiter vorantreiben.

Um sich gezielt auf die Suche nach qualifizierte Arbeitskräfte zu machen können Firmen heutzutage allerdings auf die modernste Form der Personalsuche zurückgreifen: das Employer Branding. Mithilfe verschiedener Agenturen für das Employer Branding gelingt es so Firmen und Unternehmen besonders geschulte Mitarbeiter für die eigene Firma zu gewinnen. Was das Employer Branding ist und welche Vorteile sich für Unternehmen und Firmen auf dem hart umkämpften Arbeitsmarkt ergeben, haben wir für Sie in einem kurzen Überblick zusammengestellt.

Was ist eine Employer Branding Agentur?

Eine Employer Branding Agentur verhilft Firmen und Unternehmen einen höheren Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt einzunehmen. Durch die offensive und gezielte Vermarktung einer Marke wird ein Unternehmen oder eine Firma so als attraktiver Arbeitgeber dargestellt. Dafür stellen Employer Branding Agenturen eine klar definierte Unternehmenskultur dar und werben offensiv mit den Vorteilen eines Unternehmens.

Das Arbeitgeberimage ist für viele Arbeitnehmer ausschlaggebend, bei der Suche nach einem Arbeitsplatz. Gerade in der Entwicklung des Fachkräftemangels können sich Unternehmen so mit geschulten und qualifizierten Mitarbeitern verstärken und das Potenzial eines Unternehmens komplett abrufen. Dabei präsentieren Employer Branding Agenturen Firmen und Unternehmen mit einer klaren Identität und verschaffen Ihnen so einen großen Vorteil gegenüber von Mitbewerbern und Konkurrenzunternehmen. Denn ein attraktives und klares Arbeitgeberimage schafft es die besten Führungskräfte und qualifizierte Mitarbeiter zu einem Unternehmen zu locken.

Was sind deren Aufgaben?

Die Aufgaben und der Service von Employer Branding Agenturen sind sehr vielseitig. So schafft es die Employer Branding Agentur in Berlin durch ein Team aus Experten ein sehr offensives und modernes Personalmarketing zu betreiben. Zu den Kernaufgaben zählt die Entwicklung einer Grundanalyse, um die aktuelle Positionierung eines Unternehmens zu erfassen. Darüber hinaus werden verschiedene strategische Planungen entworfen, die in die Ausarbeitung einer klar strukturierten Kampagne eines Unternehmens münden.

Ebenso muss das Ranking auf dem Markt und Mitbewerber analysiert werden. Erst dann beginnt die eigentliche Arbeit: die Erschaffung einer positiven Marke und attraktives Firmenimage. Durch eine umfassende Medienplanung und strategischen Konzeptionen wird ein Gesamtkonzept verfolgt, welches das Ziel hat Arbeitgeber in den Fokus qualifizierter Fachkräfte zu stellen. So gelingt es die Möglichkeiten und die Stärke eines Unternehmens vollends auszuspielen und sich gegenüber Konkurrenzunternehmen durchzusetzen.

Was ist internes und was ist externes Employer Branding?

Es wird zwischen internen und externen Employer Branding unterschieden. Wohingegen sich das interne Employer Branding an schon bestehende Fachkräfte und Führungskräfte innerhalb einer Firma richtet, bedient das externe Employer Branding den Bereich des Personalmarketings für neue Arbeitskräfte. Denn auch für angestellte Führungskräfte einer Firma ist es wichtig nach einem klaren Konzept zu arbeiten und eine positive Ausrichtung eines Unternehmens in Aussicht zu haben.

So gelingt es gute und qualifizierte Fachkräfte einer Firma zu binden und das Unternehmen weiterhin in gewohnter Stärke aufzustellen. Das externe Employer Branding bezieht sich dagegen hauptsächlich auf die Suche nach neuen Arbeitnehmerressourcen, die für ein aufstrebendes Unternehmen interessant sein können. Hier sollen neue Mitarbeiter gefunden werden, die sich optimal in ein Unternehmen einfinden und mit großem Interesse das Ziel eines Unternehmens verfolgen.

Fazit

Das Employer Branding hat für Firmen und Unternehmen eine Reihe von Vorteilen und verhilft Ihnen dank eines attraktiven Arbeitgeberimage zu den besten Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt. Die entwickelte Marke eines Unternehmens kann dabei hilfreich sein, um sich auf dem Arbeitsmarkt gegenüber Konkurrenzunternehmen durchzusetzen und das Potenzial komplett auszuschöpfen. Daher ist das Employer Branding in der heutigen Zeit fast unumgänglich, um einen langfristigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern.