Neue Radwege im Bezirk

Radlerstrecken: Rote Pflasterungen markieren die Spuren.

Seit Anfang Oktober habendie ersten beiden Bauphasen der Radwege-Erneuerung in der Landsberger Allee im Abschnitt zwischen östlichem Arendsweg und Rhinstraße begonnen. In diesem Zusammenhang wird der rechte Fahrstreifen in der stadteinwärts führenden Fahrbahn gesperrt werden. „Bis Mitte 2018 werden wir die Radwege auf der Landsberger Allee erneuern. Auf der Nordseite zwischen Landsberger Allee und Vulkanstraße wird auf einer Breite von 2,85 bis 3,30 Metern ein zwei Meter breiter Radweg mit ergänzendem Grünstreifen gebaut, die dann in die vorhandenen Anschlüsse an den Kreuzungsbereichen münden“, erläutert Bezirksstadtrat für Straßen und Grünflächen, Wilfried Nünthel (CDU), den Inhalt der anstehenden Tiefbaumaßnahmen. „In Höhe Schalkauer Straße wird das vorhandene graue Betonsteinpflaster im geplanten Bereich des Radweges aufgenommen und durch rotes Betonsteinpflaster ersetzt.“ In diesem Zusammenhang werden auch Rohre und Leitungen neu verlegt.

