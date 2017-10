Rettender Engel für Open-Air-Fans

Freiwilligendienst: Denis Steimann engagiert sich als ehrenamtlicher Ersthelfer.

Wenn andere Menschen Spaß haben, achtet Denis Steimann darauf, dass sie wieder heil nach Hause kommen. Der 34-Jährige arbeitet als ehrenamtlicher Ersthelfer beim Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Für sein Engagement hat das bezirkliche Freiwilligenzentrum Sternenfischer ihn jetzt als „Stern des Monats“ ausgezeichnet.

In seinem Ehrenamt ist Steimann das ganze Jahr über gefragt, aber am häufigsten an den Sommerwochenenden. „So zehn- bis zwölfmal bin ich da in der Kindl-Bühne in der Wuhlheide im Einsatz“, berichtet er. „Bei den großen Open-Air-Konzerten ist immer volles Haus. 17 000 Besucher passen in die Arena und bei gutem Wetter steht da die Wärme drin. Viele Fans vergessen zu trinken oder sie trinken das Falsche und bekommen Kreislaufprobleme. Ich bin so was wie das Auge für den Einsatzleiter und muss die Situation im Blick haben und gucken, wo wir gebraucht werden. Toi, toi, toi! Bisher gab es noch keine brenzlige Situation. Und ich habe ja auch immer eine Sanitäterin oder einen Sanitäter an meiner Seite.“

Zum ASB sei er gekommen, weil ein Infoteam ihn am S-Bahnhof angesprochen habe. Steimann: Es ging erstmal nur um einen Erste-Hilfe-Kurs, aber mir leuchtete ein, dass man das Gelernte besser behält, wenn man es aktiv nutzt. Oft bedanken sich die Besuche bei uns und finden es klasse, dass wir da sind. ,Wir helfen hier und jetzt’, heißt unser Motto, und das finde ich geil.“

Sternenfischer

Oberspreestraße 182, 12557 Berlin

Telefon: (030) 233 629 98

red, Bild: Reginald Gramatté