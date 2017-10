Kiez-Exkursion

Alleen-Spaziergang.

Am 15. Oktober, anlässlich des „Tags der Allee“, geht es mit dem Umweltladen Mitte nach Tegel. Hier gehören die prachtvolle Lindenallee im Schlosspark Tegel, das Schloss selbst, das Erbbegräbnis der Familie Humboldt sowie zwei berühmte Eichen zu den Stopps des Spaziergangs. Der Spaziergang dauert rund drei Stunden, los geht es um 11 Uhr am U-Bahnhof Alt-Tegel, vor dem Kaufhaus von C&A. Wer sich vorab informieren möchte, wendet sich am besten direkt an den Umweltladen Mitte: umwelt.uwl@ba-mitte.berlin.de.

(red)