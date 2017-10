Lesung mit Gabriele Weingartner

Aus ihrem Buch „Geisterroman“ liest Gabriele Weingartner am 19. Oktober ab 19 Uhr in der Inselgalerie, Petersburger Str. 76A. In dem Buch geht es um Familie, Macht und Erziehung, Gewalt und Liebe, Literatur und Rezeption – und nicht zuletzt Franz Kafka. Gabriele Weingartner arbeitete als freie Kulturjournalistin und Literaturkritikerin u.a. für die Stuttgarter Zeitung, den Südwest- und den Saarländischen Rundfunk. Sie schrieb für Literaturzeitschriften und Anthologien und schrieb zahlreiche Romane. Der Eintritt zur Lesung kostet 5 Euro (3 Euro ermäßigt).

(red)