Preiswürdiger Sportverein

Integration: Wartenberger SV wird geehrt.

An diesem Samstag, dem 14. Oktober steigt auf dem Sportplatz des Wartenberger SV am Fennpfuhlweg das große Vereinsfest. Im Rahmen dieser Feier wird Bezirksbürgermeister Michael Grunst (Die Linke) zusammen mit BVV-Vorsteher Rainer Bosse und der bezirklichen Intergrationsbeauftragten Bärbel Olhagaray um 13.30 Uhr auch den bezirklichen Integrationspreis 2017 und ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro an den Verein übergeben.

„Der Wartenberger SV hat sich schon immer für das Gemeinwesen eingesetzt und mit dem Zuzug von Geflüchteten nach Lichtenberg verstärkt um Integration bemüht. So ist eine besonders enge Partnerschaft mit der Gemeinschaftsunterkunft im Hausvaterweg entstanden. Dieses Engagement wollen wir mit dem Integrationspreis würdigen“, erklärt Michael Grunst dazu.

(red)