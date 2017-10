Am 14. Oktober, 20 Uhr, lädt das Café-Theater Schalotte in der Behaimstraße 22 zu Enthüllungen von Luthers Herzliebchen unter dem Motto „Hering, Erbsenbrei und Gottes Wort“ ein. In der Rolle der Katharina von Bora ist Schauspielerin Angelika Perdelwitz zu erleben. In persönlichen Episoden erzählt sie als die liebende, resolute, auch heitere und sorgende Ehefrau vom Leben an Luthers Seite. Weitere Infos unter www.schalotte.de.

Red., Bild: privat