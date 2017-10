Tauschmobil feiert Geburtstag

Jubiläum: Fünf Jahre lang Schenk-Tradition.

Seit Oktober 2012 ist es eine feste Institution auf dem Wochenmarkt in der Seelower Straße: das Tauschmobil. Fünf Jahre, in denen hier an diesem Schenkladen auf Rädern Woche für Woche Dinge in ungeahnten Mengen verschenkt wurden. Das ist ein Grund zu feiern. Und so findet am 14. Oktober, 12 Uhr, eine kleine Jubiläumsfeier statt. Gefeiert wird mit einer Schenktombola, bei der es eine Auswahl der „Best-of Tauschmobil“-Geschenke sowie kleine Präsente der umliegenden Markthändler zu gewinnen gibt.

Und mit etwas Wetterglück wird die Feier umrahmt von Livemusik. „Als ich vor fünf Jahren mit dem Tauschmobil anfing, wusste ich nicht, wie lange es dieses Projekt geben würde“, sagt Gabi Rimmele, die Initiatorin des Projekts. Das Tauschmobil ist jeden Samstag, 9.30 bis 15.30 Uhr, auf dem Wochenmarkt in der Seelower Straße zu finden. Mehr Informationen gibt es online.

(red)