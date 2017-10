Die Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf, Mark-Twain-Str. 27, bietet in den Herbstferien noch freie Restplätze in den Kursen Italienisch, Englisch, Französisch sowie Excel, Word oder Buchführung an. Genauere Informationen sind über das Servicebüro der Volkshochschule per Telefon unter (030) 902 93 25 90 oder online zu bekommen.

(red)