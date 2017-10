Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf macht auf zwei Termine aufmerksam: Am 14. Oktober, 10 Uhr, sind alle Anwohner zum Herbsteinsatz im Kastanienwäldchen gegenüber der Grundschule am Wasserturm aufgerufen. Die Erweiterung des Geländes soll vorbereitet werden. Ebenfalls am 14. Oktober findet um 15 Uhr im Nachbarschaftshaus Alte Apotheke das Märchenfest für Familien mit Kindern ab drei Jahren statt. Kostüme erwünscht.

Mehr Infos unter: www.zukunftswerkstatt-heinersdorf.de

(red)