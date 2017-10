Am 18. Oktober lädt Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann zu einer Bürgersprechstunde in seinem Büro im Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100, Zimmer 200. Los geht es um 15.30 Uhr. Anschließend haben alle Interessierten eine Stunde lang Zeit Fragen zu stellen und Anregungen zum Leben im Bezirk vorzutragen. Termine für kommende Sprechstunden werden in Kürze ebenfalls bekannt gegeben. Die Anmeldungen für die Bürgersprechstunde werden telefonisch entgegengenommen: (030) 9020 124 94

(red)