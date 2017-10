UdSSR der 80er Jahre in Bildern

Bis zum 10. November zeigt das Ausstellungszentrum Pyramide in der neuen Ausstellung „Zeitzeichen“ Fotografien aus den letzten Jahren der Sowjetunion von Volkmar Billeb. Freie Führungen durch die Ausstellung mit dem Fotografen wird es am Donnerstag, den 16., und Sonntag, den 29. Oktober jeweils ab 15 Uhr geben.

In den 80er Jahren lebte und arbeitete Billeb als Moskaukorrespondent für die Zeitschrift „Freie Welt“. Neben den farbigen großen Auftragsarbeiten fotografierte er auch immer, eher privat, in schwarz weiß. Porträts, Landschaften, gesellschaftliche Anlässe und intime Momente. So entstand in einer Art Bild-Tagebuch ein Portrait dieser Gesellschaftin ihrem letzten Jahrzehnt 100 Fotografien sind in der Pyramide nun zu sehen. Der Eintritt ist frei.

