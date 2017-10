Zukunftsforum für Kotti-Anwohner

Das Quartiersmanagement Zentrum Kreuzberg/Oranienstraße lädt alle Bewohner und Akteure des Quartiers zum Bewohnerforum am 19. Oktober, 19 Uhr, in das Aquarium, Skalitzer Straße 6, ein. Unter dem Motto „Kotti morgen!“ wird das Team in das Programm „Soziale Stadt“ einführen und die Eckpunkte der Quartiersarbeit bis 2020 vorstellen.

Alle Bewohner und Akteure sind eingeladen, laufende Projekte im Quartier kennenzulernen und sich über Planungen für die kommenden zwei Jahre zu informieren. Die Themen reichen von Bildung und Gemeinwesenarbeit über Sicherheit und Sauberkeit bis hin zur Beteiligung.

(red)