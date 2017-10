Das Zeiss-Großplanetarium, Prenzlauer Allee 80, lädt am 19. Oktober, 20 Uhr, zu seinem Programm „Voyager Golden Record in Concert – Himmlische Partituren VIII“ ein. Hintergrund: Die 1977 gestarteten Raumsonden Voyager 1 und 2 transportieren Bild-Tonträger ins All, um bei einer Begegnung mit Außerirdischen diese über die menschlichen Errungenschaften in Kenntnis zu setzen. Zu erleben sind Livemitschnitte und Ausschnitte aus der an Bord befindlichen Musik.

(red)