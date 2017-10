Beste Sportler werden gesucht

Ehrung: Kandidaten jetzt melden.

Noch bis 10. November 2017 können Bürger aus Marzahn-Hellersdorf. Sportler und Mannschaften aus den Vereinen des Bezirkes für besondere Leistungen im Sportjahr 2017 zur Ehrung vorschlagen.

Sportler und Mannschaften können in acht Kategorien gemeldet werden. Die Meldungen können beim Bezirkssportbund oder beim Bezirksamt eingereicht werden. Vertreter der einreichenden Sportvereine und die Arbeitsgruppe Sportlerehrung ermitteln in einer Abstimmung am 29. November aus der Vorschlagsliste die Platzierungen. Am 26. Januar 2018 findet die Ehrung im Freizeitforum Marzahn statt.

Kontakt

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Schul- und Sportamt, Frau Dame, 12591 Berlin

Bezirkssportbund Marzahn-Hellersdorf, Eisenacher Str.121, 12685 Berlin

bsb-mahe@freenet.de

brigitte.dame@ba-mh.berlin.de

(red)