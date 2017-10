Herbstkonzert mit Sonarichor und Gästen

Ein gemeinsames Herbstkonzert geben der Sonarichor Berlin und der mit ihm befreundete Männer Gesangs Verein Hermannsburg am Sonntag, 22. Oktober, in der Salvatorkirche direkt am Bahnhof Lichtenrade. Unter dem Titel: „Oh wie schön ist die Welt“ erklingen wechselseitig unter .anderem Lieder wie La Montanara, Der Jägerchor, Das Lied der Matrosen, Das Morgenrot, Dona nobis Pacem sowie der Gefangenenchor aus Fidelio. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Chorarbeit wird gebeten.

(red)