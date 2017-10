Verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt

Weil die Premiere ein voller Erfolg war, wird es am 22. Oktober zum zweiten Mal in diesem Jahr einen verkaufsoffenen Sonntag der Altstadt-Händler gemeinsam mit dem Holländischen Stoffmarkt geben. An mehr als 140 holländischen Ständen werden die neuesten Stoffe und Kurzwaren angeboten. Aus allen Bundesländern kommen deutsche Stoffanbieter angereist. So entsteht eine bunte Mischung. Das Angebot umfasst alles zum Selbernähen, unter anderem Damen- und Kinderstoffe, Gardinen, Heimtextilien und Dekostoffe sowie Schnittmuster.

