Ferien-Zeiten in der Bibliothek

In den Herbstferien ändern sich vom 23. Oktober bis 4. November die Öffnungszeiten der Stadtbibliothek Tempelhof-Schöneberg. Die Fahrbibliothek steht auf dem Platz vor der Garage der Bezirkszentralbibliothek, Eva-Maria-Buch-Haus, Götzstraße. 8/10/12. Sie ist geöffnet: montags von 15.30 bis 20 Uhr, dienstags von 10 bis 14 Uhr, mittwochs von 15.30 bis 20 Uhr, donnerstags von 10 bis 14 Uhr, freitags von 15.30 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr.

Die Stadtteilbibliothek Schöneberg-Nord ist in diesem Zeitraum geschlossen. In der Thomas-Dehler-Bibliothek, Nebenstelle Mittelpunktbibliothek, gelten in den Herbstferien die folgenden Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 12 bis 14 Uhr. An allen anderen Tagen bleibt sie geschlossen.

(red)