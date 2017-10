Erstaufführung im Theaterforum

Eine Berliner Erstaufführung gibt es am Freitag, 3. November, im Theaterforum Kreuzberg an der Eisenbahnstraße 21 zu sehen. Das hauseigene Ensemble bringt Geoges Schehadès „Sprichwörterabend“ auf die Bühne. Das Stück des libanesischen Dichters und Dramatikers dreht sich um die nächtliche Versammlung einer Gruppe von Menschen in einem einsamen Haus, aus verschiedenensten Schichten, geeint dadurch, dass sie alle einmal große Ideen verfolgt haben.

Beginn ist um 20 Uhr. Karten gibt es für 19 Euro (10 Euro ermäßigt). Vorbestellungsmölichkeiten und Daten zu weiteren Aufführungen gibt es auf der Webseite des Theaters.

(red)