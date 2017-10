Spandauer Senioren besuchen die Urania

Vorverkauf für Veranstaltungen mit Tina York und Ilja Richter hat begonnen.

Dem Bezirksamt steht auch in diesem Jahr wieder ein begrenztes Kartenkontingent für die seit vielen Jahren beliebten Varieté-Veranstaltungen in der Urania, zum Verkauf an Senioren zur Verfügung. Im Rahmen der 270. Varieté-Serie ist am 21. November, 15 Uhr, Tina York Stargast, am 22. Februar kommenden Jahres dürfen sich die Besucher auf Ilja Richter freuen.

Nachdem der langjährige Veranstalter der Reihe, Erich Richter, in diesem Sommer verstorben ist, übernimmt nun in seinem Sinne der Erich Richter Kultur e.V. die Verantwortung. Karten für beide Veranstaltungen zum Einzelpreis von 15 Euro können wochentäglich in der Zeit von 9 bis 12 Uhr im bezirklichen Ehrenamtsbüro im Rathaus Spandau, Raum 156, erworben werden. Wegen der begrenzten Kartenanzahl wird um Verständnis dafür gebeten, dass Kartenreservierungen nicht möglich sind. Rückfragen in diesem Zusammenhang sind telefonisch unter (030) 902 79 33 18 bitte direkt an die zuständigen Mitarbeiter im bezirklichen Ehrenamtsbüro zu richten.

