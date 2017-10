Tanzen, als Protest gegen Gewalt

One Billion Rising ist das Thema eines weltweiten Tanz-Events, mit dem sich Menschen aus aller Welt jedes Jahr am 14. Februar gegen Gewalt an Mädchen Frauen auflehnen. Unter Federführung des Centre Talma treten und Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, auch im nächsten Jahr, zum 6. Mal in Folge am Brandenburger Tor auf.

Das Centre Talma der GSJ Berlin wird die Tanzperformance One Billion Rising darüber hinaus in einer gesonderten Aktion am 9. November zwischen 17.30 und 18.00 Uhr zum Mitmachen darbieten. Alle Reinickendorfer Mädchen und Frauen, Jungen und Männer sind eingeladen, an der Aktion teilzunehmen. Treffpunkt sind die Hallen Am Borsigturm in Tegel.

