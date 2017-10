Der King kehrt zurück

Kultfigur: Weltweit erfolgreiche Elvis-Ausstellung erstmals in Berlin zu sehen.

Die hohen Besucherzahlen sagen alles: Seit vielen Jahren tourt das Elvis-Presley-Museum aus Memphis/Tennessee mit der Ausstellung „Elvis forever!“ durch alle Kontinente. Nun wird diese einmalige Sammlung mit zahlreichen Original-Ausstellungsstücken des „King of Rock ’n’Roll“ erstmals in der Hauptstadt gezeigt. Und zwar vom

22. Oktober bis zum 11. November im Zentrum Schöneweide.

Legendärer Weltstar

Für drei Wochen wird sich das Center zum Mekka nicht nur für Elvis-Fans verwandeln, zumal sich am 16. August zum 40. Mal der Todestag des Sängers gejährt hat. Der „King“ wird wieder so richtig lebendig und feiert die Auferstehung der Musik, die er so entscheidend geprägt hat. Der mit über einer Milliarde verkauften Tonträgern erfolgreichste Solo-Künstler weltweit erfreut sich fortwährender Beliebtheit und hat das Bild vergangener und kommender Rockstar-Generationen bestimmt. Eine Auswahl der wahrscheinlich weltweit größten Ausstellung von Original-Exponaten wird mit der passenden Dekoration liebevoll in Szene gesetzt. Bewundert werden können Kleidungsstücke, Schmuck und Dokumente, aber auch eines seiner Lieblingsinstrumente, eine Originalgitarre der Marke Hagström.

Tolle Mitmachangebote

Neben den außergewöhnlichen Ausstellungsstücken sorgt ein Kino mit Konzertmitschnitten für ein bewegtes und bewegendes Erlebnis. Darüber hinaus sorgen vielerlei Mitmachaktivitäten und Hör-stationen, das Elvis-Tagebuch mit seinen musikalischen Lebensstationen sowie ein interaktives Gewinnspiel für Unterhaltung unter dem Stern des einzigartigen Namens. Die Jugendlichen von damals sind die Eltern und Großeltern von heute, die ihre Kinder für Elvis Presley begeistern. Ob alt oder jung: Für die Besucher wird die Schau zu einem einzigartigen Erlebnis, und zwar so richtig zum Anfassen. Sie tauchen noch einmal ein in die wunderbare Rock ’n’ Roll-Ära der 40er-, 50er- und 60er-Jahre. Die Ausstellung ist geöffnet zu den üblichen Geschäftszeiten der beliebten Shopping-Mall am Bahnhof Schöneweide: Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.

Weitere Informationen

Zentrum Schöneweide

Schnellerstraße 21, 12439 Berlin

Telefon: (030) 63 22 32 60

Internetseite: www.zentrumschoeneweide.de

red, Bilder: Sven Schlegemilch