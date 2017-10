Saubere Energie für den Ostteil

Kraftwerk: Für 325 Millionen Euro lässt Vattenfall ein Kraftwerk in Marzahn bauen.

Mitte Oktober haben Petra Pau (Die Linke), Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Stefan Halberstadt, CFO des Generalunternehmers Siemens Power und Gas Solutions sowie Vattenfalls Deutschland-Chef Tuomo Hatakka gemeinsam mit Auszubildenden den Grundstein für den Bau des neuen Gas- und Dampfturbinen-Heizkraftwerks an der Allee der Kosmonauten gelegt.

Das Energiepaket

Ab dem Jahr 2020 soll die neue Anlage mit einer Leistung von rund 230 Megawatt thermisch und 260 Megawatt elektrisch umweltfreundliche Fernwärme und Strom aus Kraft-Wärme-Kopplung für rund 150.000 Wohneinheiten liefern. Im Verbund mit der ebenfalls gasgefeuerten Anlage in Klingenberg wird sie das Rückgrat der Fernwärme-Versorgung im Ostteil Berlins mit insgesamt 675.000 Haushalten bilden. Im Mai dieses Jahres endete in Klingenberg die Braunkohlenutzung – drei Jahre früher als ursprünglich geplant. Damit hat Berlin als erstes Bundesland den Braunkohleausstieg vollzogen und setzt bei allen Neubauvorhaben nur noch auf CO2-arme Energieträger.

Vereinbarung eingehalten

„Die neue Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlage in Marzahn ist einer der entscheidenden Eckpfeiler zur Erfüllung der im Jahr 2009 mit dem Land Berlin geschlossenen Klimaschutzvereinbarung. Bei der Halbierung unserer CO2-Emissionen bis 2020 liegen wir demnach voll im Plan. Mit dem Bau einer hochmodernen Gas- und Dampfturbinenanlage unterstützen wir das Land Berlin in seiner politischen Zielsetzung, bundesweit Vorreiter beim Klimaschutz und der Energiewende zu sein“, sagte Vattenfalls Deutschland-Chef Tuomo Hatakka in seiner Rede anlässlich des Festaktes.

Letzte Chance

Petra Pau, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages und Bundestagsabgeordnete aus Marzahn-Hellersdorf, erklärte dazu: „Ich bin sehr froh, hier heute in Marzahn mit dabei zu sein bei der Grundsteinlegung für dieses neue, hocheffiziente und vor allem CO2-arme Heizkraftwerk. Denn eines gilt als sicher: Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel zu spüren bekommt und vermutlich die letzte, die eine Klimakatastrophe noch abwenden kann. Von Berlin aus setzen wir heute ein Signal in die Welt, dass wir Vorreiter sind bei der Energie- und Wärmewende – für uns selbst und für alle künftigen Generationen.“

Berliner Produkt

„Für uns ist das Heizkraftwerk Berlin-Marzahn ein besonderes Projekt“, erläuterte Stefan Halberstadt, CFO Siemens Power and Gas Solutions. „Wir sind hier als Generalunternehmer nicht nur für den schlüsselfertigen Bau und den Service der Anlage zuständig, sondern fertigen auch das Herzstück des Kraftwerks. Die Gasturbine wird hier vor Ort in unserem Werk in Berlin-Moabit gefertigt. Mit anderen Worten: Aus Berlin, für Berlin.“

Zukunftsweisende Technik

Die neue Gas- und Dampfturbinen-Anlage soll mit der Technik der Kraft-Wärme-Kopplung für Jahrzehnte eine klimaschonende und zuverlässige Fernwärme- und Stromversorgung für den Berliner Osten gewährleisten. Hierfür investiert Vattenfall am Standort 325 Millionen Euro. Mit einem Brennstoff-Wirkungsgrad von über 90 Prozent wird die Anlage zu den effizientesten Heizkraftwerken Europas zählen.

red, Bild: Vattenfall