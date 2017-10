Was Xavier hinterlassen hat

Wetter: Schadensbilanz für Sturmtief steht noch am Anfang.

Noch gibt es keine endgültige Bilanz dafür, was das Sturmtief „Xavier“ vor zwei Wochen in Berlin angerichtet hat. Doch allein die Tatsache, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist, unterstreicht die besondere Gefahr einer Wetterlage, deren Ausmaß viele überraschte. Rund 20.000 Bäume wurden nach Angaben des Senats berlinweit zerstört.

Treptow-Köpenick

Auch in Treptow-Köpenick richteten die bis zu 137 Kilometer pro Stunde schnellen Böen große Schäden an. „Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es bei rund 200 Bäumen Totalschäden, weitere mehrere hundert Bäume weisen Schäden in der Krone auf, sowohl bei Bäumen in Grünanlagen als auch im Straßenland“, teilt Baustadtrat Rainer Hölmer (SPD) mit. „Derzeit kann auch noch keine genaue Schadensbilanz hinsichtlich der Folgeschäden im öffentlichen Straßenland gegeben werden. Es handelt sich um zum Teil herausgerissene Borde, zerstörte Lampen und Straßenschilder, Gehwege und kaputte Absperrgitter.“

Die Beseitigung der Sturmschäden werde noch einige Wochen in Anspruch nehmen. Wegen der Sturmschäden wurden die Friedhöfe Baumschulenweg und Adlershof bis voraussichtlich 25. Oktober für Besucher gesperrt. Dort sei eine Vielzahl verstreut stehender Bäume, die eine Gefahr für Leib und Leben darstellen, festgestellt worden, so das Bezirksamt. Auch in Parks und Wäldern ist Vorsicht geboten. Spaziergänger sollten sich ausschließlich auf beräumten Wegen aufhalten und nicht querfeldein laufen, so ein Senatssprecher.

Steglitz-Zehlendorf

In Steglitz-Zehlendorf sind nach vorläufigem Stand rund 850 Bäume umgestürzt oder so beschädigt worden, dass sie gefällt werden müssen, sagt das Bezirksamt. Betroffen sind Friedhöfe, Grünanlagen, Spielplätze, Sportplätze, Schulhöfe und Straßenbäume. Darüber hinaus wurden an rund 980 Bäumen Starkastausbrüche und Kronenbrüche festgestellt. Vermutlich werden auch hier noch Fällungen anstehen. Eine Kostenaufstellung sei momentan sehr schwierig. Grob geschätzt sei mit Kosten um 750.000 Euro zu rechnen. Bei den Friedhöfen waren der Waldfriedhof Zehlendorf und der Waldfriedhof Dahlem am stärksten betroffen, bei den Grünanlagen gilt dies insbesondere für den Landschaftspark Glienicke, die Krumme Lanke, den Heinrich-Laehr-Park, das Gemeindewäldchen, den Schweizerhof sowie den Schönower Park. Aber auch im Gemeindepark in Lankwitz und im Stadtpark Steglitz seien Teilbereiche abgesperrt worden.

Vorsicht geboten

„Nach wie vor gilt für alle Grünanlagen und auf den Friedhöfen, dass das Betreten sehr gefährlich ist und dies nur in begründeten Ausnahmefällen geschehen sollte“, lässt das Bezirksamt wissen. Spaziergänger sollten sich im Wald ausschließlich auf beräumten Wegen aufhalten und auf keinen Fall querfeldein laufen, rät ein Senatssprecher. Eine konkrete Prognose, ab wann die Anlagen wieder gefahrlos betreten werden können, könne nicht gegeben werden, heißt es beim Bezirksamt. „Es wird sicherlich noch bis zu vier Wochen dauern, bis die akuten Gefahren beseitigt sind.“ Erst dann werde mit den eigentlichen Aufräumarbeiten begonnen.

Nils Michaelis, Bild: imagoPacificPressAgency: