Die Kinder- und Jugendbibliothek bietet an drei Mittwochnachmittagen Kindern ab fünf Jahren die Gelegenheit, gemütlich ins Bilderbuchkino zu gehen und anschließend zu basteln. Am 25. Oktober heißt es „Von dunklen Nächten und tapferen Helden“, am 29. November lautet das Motto „Von ängstlichen und mutigen Tieren“, am 20. Dezember „Von Weihnachtswünschen“ Die Vorstellungen beginnen 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

(red)