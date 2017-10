Größer und schicker

Einkaufen: Gropius Passagen wurden erneut erweitert.

In den Gropius Passagen ist jetzt der neue „North Circle“ feierlich eingeweiht worden. Der Schritt markiert den Abschluss der zweiten Phase der umfangreichen Modernisierungsarbeiten in den Gropius Passagen. Die erste Phase war im Dezember 2015 mit der Eröffnung des „Fashion Circle“ erfolgreich abgeschlossen worden. Anfang 2018 beginnt das Center mit dem Umbau des ersten Obergeschosses im Bereich des Atriums in einen modernen Restaurantbereich. Darüber hinaus werden auch die übrigen Mallbereiche modernisiert, lässt das Centermanagement wissen. Centermanager Volker Ahlefeld ist stolz auf die Fertigstellung des neuen Bereichs: „Die Bauarbeiten im Center haben alle Beteiligten vor große Herausforderungen gestellt. Umso glücklicher sind wir, dass wir ein so überragendes Ergebnis präsentieren können.“ Ziel der Modernisierung der Gropius Passagen sei es, zusätzlich zur Nahversorgung in Zukunft noch stärkere Akzente in den Bereichen Fashion und Lifestyle zu setzen. Im Zuge des Umbaus erhält die Einkaufsmeile zudem ein helleres und offeneres Design. Auch im Bereich der Services gibt es Neuerungen: Die neu gestaltete Kundeninformation befindet sich ab sofort im Herzen des Shopping-Centers und bietet unter anderem weitere bequeme Sitzgelegenheiten sowie zusätzliche Orientierungshilfen. Die Besucher des Centers dürfen sich auf eine Vielzahl neuer Shoppingangebote freuen. Unter anderem werden das Streetwearlabel Snipes, der Sneakerspezialist Foot Locker und das britische Modeunternehmen Accessorize neue Stores eröffnen. Ein weiterer Neuzugang im Center ist das Buchhandelsunternehmen Hugendubel, wird mitgeteilt.

red, Bild: Gropius Passagen