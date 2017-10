Kinder helfen Kindern

Geschenke: Ein Päckchen zu Weihnachten – Tradition im 17. Jahr.

Etwa 39 000 Weihnachtspakete gelangten im letzten Jahr zu ebenso vielen Waisen- und Heimkindern in Albanien, Bulgarien und Mazedonien, und vielen anderen Ländern in Südosteuropa. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Möglichkeit ein Weihnachtspaket für ein notleidendes Kind zu packen. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten konnte zusammen mit ihrer Hilfsorganisation ADRA in Marzahn ein Sammellager im PLAZA Marzahn, Walter- Felsenstein-Str. 64 einrichten. Es stehen zahlreiche ehrenamtliche Helfer bereit, die während der Öffnungszeiten vom 1. bis zum 17.11. (Mo-Fr. ab 15 bis 18 Uhr) die Pakete oder Spenden entgegen nehmen. Wie bereits im letzten Jahr können Kinder am Kreativwettbewerb teilnehmen und ihr Bild mit dem bemalten und beklebten Paket einsenden und auf der Webseite von ADRA für das beste Bild voten. Die Hilfsorganisation ADRA transportiert die Berliner Pakete nach Albanien. Am Weihnachtsabend darf dann jedes Kind ein solches Paket als eigenes Geschenk entgegennehmen.

red.