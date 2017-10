Vom 27. bis zum 29. Oktober wird Berlin wieder Anziehungspunkt für alle Bastler und Kreativen. In der Station Berlin haben diese dann drei Tage lang Gelegenheit sich an zahlreichen Ständen und in Workshops inspirieren zu lassen. Los geht es am 27. Oktober, in der Luckenwalder Straße 4-6, um 10 Uhr. Die Messe hat bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 8,50 Euro, ermäßigt 6 Euro.

(red)