Westkreuzpark soll bald grün werden

Aus der noch brachliegenden Grünfläche an und zwischen den Gleisen am Westkreuz soll ein vielfältiges Naherholungsgebiet werden. Das neue, grüne Nutzungskonzept wurde nun während einer Sitzung des Ausschusses für Straßen- und Grünflächen vorgestellt. Bereits im Juli war klar, dass auf dem 30.000 Quadratmeter großen Areal nicht gebaut werden soll, was die Bahn als Eigentümerin geplant hatte. Laufen die Planungen im Sinne des Bezirks und des Landschaftsarchitekten, wird das Naherholungsgebiet 2030 fertig.

(red)