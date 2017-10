Fördervorschläge im Bereich freie Träger sind am 8. November Thema in der öffentlichen und außerordentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Der Beginn ist um 18 Uhr im Rathaus Treptow (Neue Krugallee 4), heißt es in einer Ankündigung. Zur gleichen Zeit und ebendort tritt der Ausschuss für Haushalt, Personal, Verwaltung und Immobilien zusammen, wird mitgeteilt.

(red)