Gruseltour im Tierpark

Halloween: Volles Programm bei Tiger, Elefant und Co. in Friedrichsfelde.

Wenn die Waldbisons ihr Nachtlager aufschlagen, die Roten Pandas ihre plüschigen Schwänze einrollen und der Tiger seine müden Beine ausstreckt, neigt sich normalerweise ein langer Tag seinem Ende zu . Doch zu Halloween ist alles anders: Plötzlich ziehen dichte Nebelschwaden auf und die Nacht hüllt den Tierpark in düstere Finsternis.

Die Gruseltour

Am 31. Oktober verwandeln dann nämlich unheimliche Gespenster und furchterregenden Hexen den idyllischen Tierpark in einen mystischen Geisterpark. Halloween ist nichts für schwache Nerven! Am schaurigsten Tag des Jahres können mutige Besucher die düstere Gruselroute auf eigene Faust entdecken. Sie beginnt bei den Stachelschweinen und führt – unter den wachsamen Augen tanzender Elfen, entlang gefährlich anmutendenden Riesenspinnen und lebendig gewordener Skelette – über einen Irrweg zum festlich geschmückten Schloss Friedrichsfelde.

Doch auch kleinere Gruselfans kommen an diesem Tag auf ihre Kosten – schaurige Mutproben und spannenden Mitmachaktionen erwarten Groß und Klein auf der Familien-Route entlang der Allee in Richtung Schloss. Neben einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm mit DJ am Terrassencafé Kakadu, Kinderschminken, Feuershow und zahlreichen Bastelständen erwartet die Besucher zum Abschluss des Abends um 20:30 Uhr ein großes Feuerwerk hinter dem Schloss. Halloween-Besucher müssen natürlich auch nicht hungrig bleiben – neben Gruselwurst mit Blut (eigentlich Würstchen mit Ketchup) steht auch verhexte Kürbissuppe auf der Halloween-Speisekarte.

Tickets erhältlich

Das schaurig schöne Programm startet um 17.30 Uhr, die Tickets können ab sofort online im Internet oder an den Tierparkkassen gekauft werden. Der Eintritt kostet – auch für Jahreskartenbesitzer – 10 Euro für Erwachsene, Kinder ab vier Jahren zahlen 5 Euro pro Ticket.

Die Öffnungszeiten

Der Tierpark schließt am 31. Oktober für den regulären Besuch um 16.30 Uhr. Für Halloween-Besucher mit einem Vorverkaufsticket startet der Einlass um 17 Uhr, die Abendkasse öffnet um 17.30 Uhr. Der Kassen- und Einlassschluss ist um 19 Uhr.

Red., Bild: Tierpark Berlin