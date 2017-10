Unter dem Motto „Finding Freddy“ veranstaltet der Heimathafen Neukölln am 29. Oktober einen Theater-Spaziergang durch den Norden des Bezirks. Die Spurensuche führt zu möglichen Weggefährten von Freddy, wird angekündigt. Der Startpunkt ist in der Rollbergstraße 21. Weitere Informationen und Anmeldungen per E-Mail.

(red)