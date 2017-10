Willkommen für Neue

Kiezspaziergang Erstorientierung mal anders.

Anlässlich des 110. Geburtstag des Journalisten und Publizisten Sebastian Haffner (1907 – 1999), Namensgeber des Kultur- und Bildungszentrums seit 2008, bietet die Bibliothek am Wasserturm, Prenzlauer Allee 227/228, ab November für Neu-Berliner und Interessierte, die ihren Kiez kennenlernen wollen, eine kleine Willkommenstour an. Während eines etwa 90-minütigen Kiez-Spazierganges werden wichtige Orte und bekannte Adressen im Umkreis der Kulturzentrums vorgestellt. Anders als reguläre Stadtführungen ist diese Tour zur Erstorientierung im Kiez gedacht. Es werden Fragen beantwortet zur Arbeit des Kultur- und Bildungszentrum, zum Namensgeber, zur Geschichte, Kultur und Kunst im Kiez sowie zu Freizeitangeboten. Zudem eröffnet die Welcome-Tour den Teilnehmer die Möglichkeit, neue Leute zu treffen und Kontakte zu knüpfen. Die Tour beginnt und endet im Kultur- und Bildungszentrum. Termine: ab 2. November bis 22. Dezember jeden Donnerstag, 16.30 Uhr auf Englisch, jeden Freitag, 10 Uhr auf Deutsch. Mehr Infos per Telefon unter (030) 902 95 39 21.

(red)