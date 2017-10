Musikschule feiert Namenstag

Jubiläum: Drei Konzerte im Bezirk geplant.

Mit drei Konzerten begeht die Musikschule Béla Bartók in diesem Jahr unter dem Motto „Musik verbindet“ ihre zehnjährige Namensgebung. Am 8. November, um 19 Uhr, musizieren im Rathaus Pankow, Breite Straße 24 A – 26, Schüler auf den Spuren Béla Bartóks. Ebenfalls im Rathaus Pankow findet am 13. November, 19.30 Uhr, ein Dozentenkonzert statt, in dem Lehrkräfte der Musikschule aus verschiedenen Ländern Musik aus ihrer Heimat vorstellen. Alle circa 200 Dozenten haben ein Musikstudium einschließlich einer musikpädagogischen Ausbildung absolviert. Neben ihrer Lehrtätigkeit sind viele auch als Künstler zu erleben. Den Höhepunkt der Festwoche bildet das Festkonzert am 18. November, 17 Uhr, in der Gethsemanekirche, Stargarder Straße 77. Ensembles und Solisten aus der Musikschule Béla Bartók und aus der Budapester Musikschule Aladar Toth gestalten gemeinsam das Programm. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Infos und Platzreservierungen per E-Mail.

red.