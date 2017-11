Non-Profit-Manager

Weiterbildung: Gemeinnützige Organisationen brauchen gut ausgebildete Fachleute.

Fach- und Führungskräfte mit betriebswirtschaftlichen Kenntnissen sind nicht nur in der „normalen“ Wirtschaft, sondern immer mehr auch in sozialen Einrichtungen gefragt. Zwar verfolgen gemeinnützige Organisationen wie Verbände, Vereine und Stiftungen keine wirtschaftlichen Gewinnabsichten. Sie müssen sich aber dennoch mit Zahlen, Zielen und Bilanzen auseinandersetzen.

Multitalente gesucht

Für die etwa 500.000 sogenannten Non-Profit-Organisationen besteht die besondere Herausforderung darin, sowohl in betriebswirtschaftlichen Dimensionen zu denken als auch die sozialen, kulturellen oder gesellschaftlichen Ziele der Einrichtung im Blick zu behalten, denn das Handeln einer Organisation muss kontinuierlich vor Mitgliedern und Spendengebern gerechtfertigt werden.

Bachelor of Arts

Am Ende des berufsbegleitenden Onlinestudiums „Bachelor Management sozialer Dienstleistungen“ erhalten die Absolventen den internationalen Hochschulabschluss „Bachelor of Arts“. Das Studium ermögliche den Teilnehmern vielfältige Aufstiegs- und Karrierechancen im sozialen Bereich, betont Studiengangsleiter Professor Joachim Winkler: „Sie qualifizieren sich für Führungspositionen mit Verantwortung im mittleren und gehobenen Management.“ Die Dozenten vermitteln die Studieninhalte komplett über eine multimediale Lern-Plattform, damit kann sich das Fernstudium den persönlichen Bedürfnissen jedes einzelnen Studenten anpassen. Nur zu den Prüfungen müssen sie anwesend sein. Diese können an fünf Terminen im Semester an einem von bundesweit neun Prüfungsstandorten oder individuell und weltweit an Goethe-Instituten oder Partneruniversitäten absolviert werden. Weitere Infos gibt es online.

djd, Bild: djd/Wings/Shutterstock